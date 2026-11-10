i Mit dieser simplen Regel nahm Kiwi 15 Kilo ab Instagram; Imago Fernsehgarten-Moderatorin 15 Kilo weg! Andrea Kiewel sieht völlig anders aus Andrea Kiewel (61) hat 15 Kilo abgenommen – ganz ohne Abnehmspritzen. Die ZDF-Moderatorin verrät jetzt ihre überraschend simple Strategie. Von Heute Entertainment 10.11.2026, 14:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Fernsehgarten-Moderatorin Andrea Kiewel strahlt derzeit wie schon lange nicht mehr. Die 61-Jährige hat stolze 15 Kilo abgespeckt und passt jetzt wieder in Kleider, die sie vor zehn Jahren gekauft hat.

Der Grund für ihre frühere Gewichtszunahme war emotional: Kiewel griff aus Stress zum sogenannten Trostessen. "Erst Süßes, dann Salziges, um danach wieder Süßes essen zu können. Mehrmals am Tag große Mahlzeiten", erinnert sie sich.

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Wie es bei Bunte heißt, begann sie 2025, als etwas Ruhe eingekehrt war, wieder regelmäßig Sport zu machen. Zusätzlich stellte sie ihre Ernährung radikal um.

Halbe Portionen und kein Abendbrot

Kiewels Trick ist verblüffend einfach: Sie isst nur noch halbe Portionen und verzichtet komplett auf das Abendbrot. "Irgendwann hat mein Körper offenbar verstanden: Die fetten Zeiten sind vorbei – und hat angefangen, loszulassen", so die TV-Moderatorin.

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Das Ergebnis kann sich sehen lassen: "Ich finde mich toll", freut sich Kiewel. Sie hat nicht nur mehr Energie, sondern auch eine "sonnige" Ausstrahlung gewonnen. "Und auch die Sorgen werden schlanker", sagt sie strahlend.