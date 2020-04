Hier versucht sich Andreas Gabalier als Handwerker

Der selbsternannte Volks Rock'n'Roller Andreas Gabalier nutzt die freie Zeit, um einem Gastronomen bei den Renovierungsarbeiten zu helfen.

Steht Gabalier bald auch hinter der Bar?

"Holt mich hier raus, ich bin ein Star! Denn hier gibt's keine Laura", meinte Andreas Gabalier in einem Live-Video auf Facebook. Der Clip zeigt ihn bei seiner Arbeit als Handwerker.Was dahinter steckt? Der Volksmusiksänger hilft seinem Freund Manuel Politzky bei den Renovierungsarbeiten der "Schinakl Bar" in Velden. "Es wird höchste Zeit, dass wieder ein kleines bisserl Normalität einkehrt", so der Sänger. Schließlich darf ab 15. Mai ja wieder geöffnet werden."Nachdem es kommenden Sommer ja keine Konzerte gibt, muss ich mich wohl wieder als Bademeister und Barkeeper des Nächtens behaupten und beweisen", meint Gabalier. Ob der Musiker demnächst auch hinter der Bar zu sehen sein wird? Wir sind gespannt!