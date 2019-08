Hulapalu: So toll wird Show von Andi Gabalier

Mit dem Konzert von Andreas Gabalier geht am Samstag die Open-Air-Saison im Ernst Happel Stadion zu Ende.

Phil Collins, Bon Jovi, Pink, Metallica und Rammstein. Sie alle füllten im Sommer 2019 bereits das Fußballstadion im Wiener Prater. Am 31. August geht mit dem Konzert von Andreas Gabalier die Saison in dem Oval, das je nach Bühnenaufbau Platz für rund 55.000 Fans bietet, zu Ende.Der Sommer zeigt sich am Konzerttag noch einmal von seiner besten Seite, einem Ausflug in Dirndl und Lederhosen steht den Fans des selbsternannten Volks Rock'n'Rollers also nichts im Weg. Sollte sich also jemand ob der exorbitant hohen Dichte an Trachenoutfits in der U2 oder im Schweizerhaus wundern, das liegt an dem Volksmusik-Superstar, der die Massen ins Stadion lockt.Und denen wird am Samstag knapp drei Stunden lang Altbewährtes geboten. Wer schon einmal auf einem Gabalier-Konzert war, der kann sich ungefähr ausmalen, was da auf einen zukommt. Von Momenten, in denen die Musik Gabaliers tatsächlich so etwas wie Stadionrock-Atmosphäre aufkommen lässt bis hin zu intimen, fast schon zerbrechlichen Augenblicken ist alles dabei, was die Herzerln der Madln und Buam höher schlagen lässt. Die ganz großen Hits dürfen dabei natürlich nicht fehlen.1. Intro-Medley2. Volks Rock'n'Roller3. Verdammt lang her4. I sing a Liad für di5. Dahoam6. Kleine heile steile Welt7. Kaiserjodler8. Vergiss mein nicht9. Hallihallo10. Steirerland11. Fesche Madln/Obersteirer/Königin der Alpen12. Der Frühwirth13. Mountain Man14. A Meinung haben15. Zuckerpuppen16. Sweet Little Rehlein17. Wo immer du auch bist18. Bist du einschlafen kannst19. 12 Ender Hirsch20. Wenn i wiederkomm21. Bergbauernbuam22. So liab hob i di23. Verliebt verliebt24. Sie25. Hulapalu26. Ewig27. Amoi seg' ma uns wieder(baf )