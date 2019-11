Andreas Gabalier pumpt sich für seine Fans auf

In seiner selbst auferlegten Pause stattet der Volks Rock'n'Roller dem Fitnessstudio wohl öfter als sonst einen Besuch ab.

"Volle Kraft voraus", kündigt Gabalier auf Facebook an. Schon jetzt denkt er an den 15. August. Dann wird er vor mehr als 100.000 Fans in München auf der Bühne stehen.Wenn er so weiter trainiert, wird er vor lauter Kraft kaum noch gehen können. Denn das Foto, das er zu dem Posting dazugestellt hat, zeigt den Musiker in noch nie dagewesener Form. Unter seinem gelben Kraftleiberl wachsen Arme hervor, bei denen sogar Arnold Schwarzenegger andächtig nicken würde.