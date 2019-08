Gabalier geht es nach Konzert wieder schlechter

Volksmusiksänger Andreas Gabalier ruht sich in Schladming aus und hofft, dass er seinen Auftritt nicht absagen muss.

Erst am Mittwoch wurde Andreas Gabalier nach einer schweren Virusinfektion aus dem Spital entlassen. Trotzdem stand er bereits am Samstag in Kitzbühel wieder auf der Bühne.Nun geht es ihm wieder schlechter, wie der Volksmusiker in einem Video auf Facebook erklärte: "Vielleicht hätte auch ich einen Gang zurückschalten sollen. Ich kann fast nicht aufstehen, so kaputt bin ich. Ich glaub, dass mein kleiner Rückschlag der letzten Woche erst jetzt so richtig herauskommt und deswegen werde ich heute den ganzen Tag liegen bleiben."Ob Gabalier am 23. und 24. August in Schladming auftreten kann, ist noch unklar. "Für mich war es vielleicht doch noch ein paar Tage etwas zu früh, auf die Bühne zu gehen. Jetzt hoffe ich, dass ich mich für die zwei großen Heimspiele in Schladming erhole."(lm)