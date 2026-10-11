i Andrew REUTERS Royaler Familienkrach Ex-Prinz Andrew sauer! Harry wird besser behandelt Ex-Prinz Andrew soll laut Insidern verbittert sein: Während er loyal zum Königshaus blieb, werde sein Neffe Harry nachsichtiger behandelt. Von Heute Entertainment 11.10.2026, 20:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zwischen Prinz Andrew (66) und Prinz Harry (42) herrscht offenbar große Spannung. Der in Ungnade gefallene Bruder von König Charles soll sich darüber ärgern, dass sein Neffe angeblich besser behandelt wird als er selbst.

Obwohl Andrew nach dem Entzug seiner Titel und seines Wohnsitzes Royal Lodge stillgehalten hat, fühlt er sich ungerecht behandelt. Harry hingegen hat seit dem Megxit 2020 immer wieder öffentlich gegen das Königshaus geschossen.

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"Er hatte schon immer das Gefühl, dass sein Neffe im Vergleich zu ihm nachsichtig behandelt wurde, besonders da Andrew dem Thron gegenüber loyal geblieben ist", heißt es auf bunte.de unter Berufung auf die Daily Mail.

Familie steht hinter Andrew

Innerhalb der erweiterten Verwandtschaft soll Andrew für sein zurückhaltendes Verhalten durchaus Rückhalt erfahren. "Die erweiterte Familie ist der Meinung, dass er Anerkennung verdient, weil er das königliche Boot nicht ins Wanken bringt", wird ein Insider zitiert.

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König Charles (77) hatte seinem Bruder im vergangenen Jahr sämtliche royalen Titel, militärischen Ehrenränge sowie die Anrede "Königliche Hoheit" entzogen. Hintergrund waren Andrews Verbindungen zum verurteilten Pädophilen Jeffrey Epstein. Trotz allem habe Andrew nie öffentlich gegen die Krone rebelliert.