Angehöriger rief Polizei: Beamte fanden Tote (48)

Weitere Details rund um die Bluttat in Neudorf (Mistelbach): Ein Angehöriger rief die Polizei, erzählte von einem Streit, die Beamten rasten in die Siedlung - zu spät.

"Kurz nach 21 Uhr war alles voll mit Blaulicht", berichten Anrainer der Wohnsiedlung in Neudorf im Weinviertel (ehemals Neudorf bei Staatz).Am Abend hatte der Ex-Mann von Wien aus die Polizei gerufen und von einem Streit zwischen Alexandra K. (48) und dem 53-Jährigen erzählt. Die Beamten rasten zur Wohnung, mussten sich übers Fenster Zutritt verschaffen. In der Wohnung fanden sie die im Sterben liegende 48-Jährige, daneben ein Küchenmesser und den 53-jährigen staatenlosen Alexander C. Der herbeigeeilte Notarzt konnte die Blondine auch nicht mehr retten, Alexandra K. starb noch vor Ort.Der 53-Jährige widersetzte sich seiner Festnahme, es gab jedoch keine Verletzten. Der Mann verweigerte in der Folge einen Alkotest. Daher ordnete die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung des Verdächtigen an – eine Obduktion der Toten ohnedies.Alexandra K. und Alexander C. hatten eine Beziehung miteinander, er dürfte bei ihr gewohnt haben. Dennoch dürfte die 48-Jährige, die sich großteils im Rocker-Milieu aufhielt, noch Kontakt zu ihrem Ex gehabt haben. Als sich die Lage zuspitzte, soll sie sich ihm anvertraut haben. Die Frau soll sich nämlich in einen Rocker aus Deutschland verliebt haben. Demnach vermutetes Motiv des tatverdächtigen Alex C.: Eifersucht.Alex C. (53) wurde in Österreich geboren, hat jedoch keine Staatsbürgerschaft, gilt als staatenlos. Die Ermittlungen laufen, der Verdächtige wird noch bis Mittag einvernommen und dann in die Justizanstalt Korneuburg überstellt. Es gilt die Unschuldsvermutung.Erst 2015 war es in Neudorf im Weinviertel, einem 1.400-Seelen-Ort zum "Maurerfäustelmord" gekommen – "Heute" berichtete . Ein damals 63-Jähriger hatte seine Frau erschlagen. Motiv: Ihre Kaufsucht.