Schlapphut-"Gangsta" vertauscht Gericht mit Ams

Der Angeklagte Bild: Kein Anbieter/salpa

Anfang August hatte er einen Gerichts- mit einem AMS-Termin verwechselt, jetzt, Ende August, erschien ein "Schlapphut-Gangsta" in Neustadt vor Gericht ... und verblüffte die Richterin.

Am 5. August hatte ein Niederösterreicher (19) den Gerichtstermin - als Hauptangeklagter - mit einem AMS-Termin verwechselt - sagte er zumindest dem hohen Gericht beim Verhandlungstag am Mittwoch.



Angeklagt war der Teenager wegen Nötigung, Drohung, unerlaubten Waffenbesitzes und anderer Delikte. Ins Rollen gebracht hatte den Fall die Mutter der Ex-Freundin. Die Frau ging mit zwei Fotos zur Polizei, um die "Gefährlichkeit" des Angeklagten zu untermauern. Auf einem Foto war der 19-Jährige mit einem Revolver (Anm.: stellte sich dann als Schreckschussrevolver heraus), auf dem anderen Bild beim Ziehen einer weißen Substanz zu sehen. Der 19-Jährige soll seine Ex-Freundin bedroht haben. Bei einer Hausdurchsuchung wurden auch einige XTC-Tabletten sichergestellt.



Omas Schmerztabs durch Nase



Der Angeklagte, der lässig mit Schlapphut zum Prozess kam, erklärte der Richterin: "Die weiße Substanz war das zerdrückte Schmerzmittel meiner Oma, was ich mir durch die Nase reingezogen habe." Und die XTC-Tabletten würden seiner Ex gehören. Zum Revolver meinte der Österreicher: "Der gehört ja nur dem Freund eines Freundes."



Die Mutter der Ex-Freundin als Zeugin: "Er machte oft Stress, aber gewalttätig war er nie." Auch die Ex sprach im Zeugenstand nicht wirklich schlecht über ihren Verflossenen: "Es waren halt viele Beziehungsstreite."



3 Monate bedingt



"Warum machen Sie keine Lehre?", wollte die Richterin vom 19-Jährigen wissen und versuchte dem 19-Jährigen ins Gewissen zu reden. Der meinte: "Naja ich brauchte erstmal eine Auszeit ..." Ob er denn wisse, was eine Drogentherapie im Monat koste, wollte die Richterin noch wissen. "Naja, 150 Euro im Monat schätze ich", so der Angeklagte ...



Die Richterin verurteilte den schlappen "Gangsta" schließlich zu drei Monaten bedingter Haft (nicht rechtskräftig). (Lie)