So glücklich haben wir Jolie lange nicht gesehen

Oscarpreisträgerin Angelina Jolie strahlte auf der Premiere von "Maleficent 2" übers ganze Gesicht.

Hollywood-Aktrice Angelina Jolie sieht endlich wieder glücklich aus! Bei der Europa-Premiere von "Maleficent 2" zog sie mit ihrem farbenfrohen, lilafarbenen Oberteil und ihrem wunderschönen Lächeln alle Blicke auf sich. Auf Twitter wunderten sich viele Fans, denn die 44-Jährige zeigt sich sonst immer eher in dunklen Outfits.Erst vor Kurzen offenbarte die Schauspielerin in einem Interview mit der französischen Zeitschrift "Madame Figaro", wie schlecht es ihr nach der Trennung von Brad Pitt ging: "Ich habe mich selbst nicht mehr erkannt."Sie erklärt weiter: "Ich weiß nichts über Schicksale, aber ich bin mir sicher, dass ich in einer Übergangsphase bin und das ist die Heimkehr, es ist eine Rückkehr zu mir selbst. Denn ich war etwas verloren", verriet sie weiter.