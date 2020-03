Angelina Jolies Töchter brauchten Operation

Die Schauspielerin enthüllte, dass sie die letzten zwei Monate im Krankenhaus verbrachte. Zwei ihrer Töchter mussten operiert werden.

Power-Frau bewundert Töchter

Jolie: "Kämpft weiter, kleine Ladies!"

Den Weltfrauentag nahm Hollywood-Aktrice Angelina Jolie (44, "Maleficent") zum Anlass, besonders ihren Töchtern Mut zuzusprechen. In einem Essay im " Time "-Magazin spricht die Schauspielerin, die sich seit jeher für Frauen- und Menschenrechte einsetzt, über den Spital-Aufenthalt zwei ihrer Kinder."Ich habe die letzten beiden Monate im Krankenhaus mit meiner ältesten Tochter [Zahara, 15, Anm.] verbracht", berichtet die Hollywood-Schönheit. "Und vor ein paar Tagen musste sich auch ihre jüngere Schwester [Shiloh, 13, Anm.] wegen einer Hüft-OP unters Messer legen." Die Entscheidung, darüber zu erzählen, habe sie selbstverständlich gemeinsam mit ihren Töchtern getroffen, weil sie "ihre Privatsphäre respektiere". Beide hätten sie auch dazu ermutigt, den Artikel zu veröffentlichen.Jolie schwärmt von der Stärke und dem Umgang der beiden miteinander: "Ich sah, wie sich meine beiden Töchter um einander kümmerten", erinnert sich die stolze Mutter. "Ich sah, wie alle meine Mädchen alles liegen ließen und für einander da waren." Dieses Erlebnis nimmt Jolie zum Anlass, allen Frauen Mut zu machen: "Kämpft weiter, kleine Ladies", schreibt sie in ihr Essay. "Und lasst euch von niemanden sagen, dass ihr nicht wertvoll, besonders und vor allem gleich seid."Zwar hüllt sich die Schauspielerin über weitere OP-Details in Schweigen, Zahara und Shiloh haben das Krankenhaus aber inzwischen wieder verlassen dürfen.