Angelina Jolies Tochter hat eine Schmuck-Kollektion

Zahara Jolie Pitt bringt eine Schmuck-Kollektion mit dem Lieblings-Designer der Mutter heraus, der auch ihren Verlobungsring kreiert hat.

Wenn man dem Hause Jolie etwas nie vorwerfen könnte, dann ist es die Untätigkeit. Angelina Jolies und Brad Pitts Tochter Zahara Jolie Pitt folgt im zarten Alter von 14 Jahren bereits den Ambitionen ihrer Mutter. Am Red Carpet gibt sie gerade einen ersten Einblick in die Zusammenarbeit mit dem Lieblingsschmuckdesigner von Angelina Jolie, Robert Proco p.Im Jahr 2012 hatte diese eine Kollaboration mit ihm. Er ist auch der Mann hinter dem 16-Karat-Ring, den Brad Pitt ihr zur Verlobung schenkte.Vor dem Verkaufsstart sah man sie bei zwei Events mit ihren Juwelen. Das erste Mal schritt sie am Roten Teppich in Begleitung ihrer Geschwister und Mutter voran, wo sie bereits drei Teile präsentierte. Um die Aufmerksamkeit auf die Edelsteine zu lenken, trug sie ein schlichtes, schwarzes Kleid aus Satin.Bei einem zweiten Auftritt zur Premiere des Filmes "Maleficent 2" , in dem ihre Mutter mitwirkt, trug Zahara ein smaragdgrünes Neckholder-Kleid und das Haar in natürlich gewelltem Zustand.Für die Kollektion wählte die Schauspielerin damals eine gelbe Variation des Quarzes, wofür sich auch Zahara entschieden hat.Ihre "Zahara Collection" wird bei diversen Händlern in den USA und Australien ab November erhältlich sein. Dort werden auch weiße und pinke Quarze und Saphire enthalten sein, wie aus einer Pressemitteilung zu entnehmen ist.Sämtliche Einnahmen werden einem Schutzhaus in Los Angeles zugute kommen, das sich Frauen und Kindern in Not annimmt.