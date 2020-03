20.03.2020 10:37 Angestellter sticht im Streit auf Chef ein

Die Ermittlungen der Polizei laufen bereits. Bild: Sabine Hertel (Symbolbild)

In der Nacht auf Freitag endete eine Auseinandersetzung zwischen einem Chef und seinem Angestellten in einer Messer-Attacke. Die beiden Männer wurden in ein Krankenhaus gebracht.