Hunderte tote Vögel vom Himmel gefallen

Hunderte tote Vögel sind in Wales vom Himmel gefallen. Warum, wissen Forscher bislang nicht. Der Fall ist aber nicht der einzige in den letzten Jahren.

Im Norden von Wales sind hunderte Stare tot vom Himmel gefallen. Der Grund für das Sterben der Vögel ist bisher noch völlig unklar.Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass sich die über 200 toten Stare ausschließlich auf und neben einer Straße in der Ortschaft Anglesey befanden.Auf den angrenzenden Feldern wurden hingegen keine verendeten Tiere gefunden. Experten untersuchen jetzt den Fall und sollen das mysteriöse Sterben klären.In der Vergangenheit war es immer wieder zu rätselhaftem Vogelsterben gekommen. So verendeten im Jahr 2011 in den USA etwa 500 Dohlen.In Schweden fielen gar 5.000 Rotschulterstärlinge tot vom Himmel. 2018 trat das Phänomen auch in Belgien, Indien und Deutschland auf.Die Ursachen für das Vogelsterben sind bis heute nicht klar. Ein möglicher Auslöser eines solchen Massensterbens sei oft Hagelschlag, erklärte ein Experte gegenüber der "Zeit".Auch Vergiftungen oder besondere Windkonstellationen seien als Grund für das Sterben denkbar.