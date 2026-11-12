i Portugal rüstet sich für den Sturm. Reuters Sting Jet droht Angst vor Monstersturm Charles in Portugal Sturmtief Charles erreicht Portugal mit Böen bis 140 km/h. Schulen bleiben geschlossen, Meteorologen warnen vor einem gefährlichen Sting Jet. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 07:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Sturmtief Charles hat Portugal erreicht und hält die iberische Halbinsel in Atem. Der portugiesische Wetterdienst rechnet mit schweren Sturmböen von 100 bis 120 km/h, örtlich sind sogar bis zu 140 km/h möglich.

Die Behörden haben die höchste Warnstufe ausgerufen. Schulen und viele öffentliche Einrichtungen blieben am Mittwoch geschlossen. Die Menschen wurden aufgerufen, möglichst zu Hause zu bleiben. Auch die bekannte Technologiekonferenz Web Summit in Lissabon musste abgesagt werden.

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Besonders besorgniserregend ist ein möglicher Sting Jet, wie es bei 20 Minuten heißt. Dabei stürzt Luft aus größerer Höhe nach unten und wird stark beschleunigt. Am Boden können dadurch außergewöhnlich heftige Windböen auftreten. Sollte sich ein Sting Jet bilden und die Küste treffen, wären lokal Böen von über 150 km/h möglich.

Massive Wellen und Überflutungsgefahr

Die Region Lissabon liegt im heiklen Bereich des Sturmtiefs. Meteorologe Peter Wick erklärt: "Besonders auf der Südseite des Tiefdruckzentrums rechne ich mit den kräftigsten Windfeldern." Exponierte Küstenabschnitte und die Gebiete um Lissabon und Setúbal sollten besonders beobachtet werden.

An der portugiesischen Atlantikküste werden Wellen von fünf bis sieben Metern erwartet. Einzelne Wellen können laut dem Wetterdienst Höhen von zehn bis dreizehn Metern erreichen. "Von Spaziergängen direkt an exponierten Küstenabschnitten würde ich deshalb dringend abraten", warnt Wick.

Auch Spanien und Madeira betroffen

Das Unwetter macht auch vor anderen Regionen nicht halt. Der spanische Wetterdienst prognostiziert für die nächsten Stunden ein Risiko von Tornados und Wasserhosen in den Regionen Cádiz und Huelva. Auf einigen Kanarischen Inseln gilt ebenfalls die höchste Alarmstufe. Auch auf Madeira kam es bereits zu größeren Problemen.

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Bei solchen Windgeschwindigkeiten können Bäume umstürzen, Dächer beschädigt werden und Gegenstände durch die Luft fliegen. Straßen könnten überflutet werden und Bäche innert kurzer Zeit stark anschwellen. "Charles hat das Zeug zu einem gefährlichen Sturm. Ob er tatsächlich mit voller Wucht zuschlägt, werden die nächsten Stunden zeigen", so Wicks Fazit.