Anleitung – Super Mario Polster häkeln: So geht's

One-Up und Power-Up sind in der Welt von Super Mario kaum wegzudenken. Mit den selbstgehäkelten Polstern könnt ihr euch die Pilze nun auch in eure Welt holen.

Rhea Schlager ist "Heute"-Redakteurin und bloggt auf r[h]ealized . Ihre privaten Leidenschaften rund um Videospiele, Literatur und Häkeln sind die Hauptthemen ihres Blogs.

Super Mario verbinde ich nicht nur mit meiner Kindheit. Auch als Erwachsene hab ich bisher schon schöne Stunden mit der Nintendo-Figur verbracht. Und nach den Reaktionen auf Facebook zu urteilen, empfindet ihr es ähnlich wie ich. Hier ist also die von euch gewünschte Anleitung zu den Super Mario Polstern.Um mit einem der Polster beginnen zu können, benötigt ihr eine kurze Vorbereitungszeit und ein paar Utensilien. Zuerst hab ich mir eine Vorlage gezeichnet, damit ich weiß, wann welche Farbe drankommt. Sonst braucht ihr noch folgende Dinge:• 7 Knäuel Gründl Cotton Fun Rot/Grün• 12 Knäuel Gründl Cotton Fun Weiß• 5 Knäuel Gründl Cotton Fun Schwarz• 1 addiSwing Wollhäkelnadel 3.0• 1 Maschenmarkierer• 1 Schere• 1 SticknadelGehäkelt wird von unten nach oben in Reihen (R) mit je einer Wendemasche am Schluss jeder Reihe. Damit ein Pixel entsteht, müssen 7 Maschen in der Länge und 7 Maschen in der Breite gehäkelt werden:1. R: Insgesamt 71 Maschen mit Schwarz anschlagen (die 71. Masche ist eine Wendemasche2.-7. R: 1. R wiederholen, am Schluss jeder R Wendemasche häkeln8. R: 7 Maschen mit neuem Faden in Schwarz anschlagen, weitere 7 Maschen an 7. R häkeln, mit Weiß 56 Maschen häkeln, mit Schwarz 14 Maschen häkeln9.-14. R: 8. R wiederholen, am Schluss jeder R Wendemasche häkeln15. R: 7 Maschen in Schwarz häkeln, 70 Maschen in Weiß häkeln, 7 Maschen in Schwarz häkeln16.-21. R: 15. R wiederholen, am Schluss jeder R Wendemasche häkeln22. R: 7 Maschen mit neuem Faden in Schwarz anschlagen, weitere 7 Maschen an 21. R häkeln, 21 Maschen in Weiß häkeln, 7 Maschen in Schwarz häkeln, 14 Maschen in Weiß häkeln, 7 Maschen in Schwarz häkeln, 21 Maschen in Weiß häkeln, 14 Maschen in Schwarz häkeln23.-28. R: 22. R wiederholen, am Schluss jeder R Wendemasche häkeln29. R: 7 Maschen mit neuem Faden in Schwarz anschlagen, weitere 21 Maschen an 28. R häkeln, 14 Maschen in Weiß häkeln, 7 Maschen in Schwarz häkeln, 14 Maschen in Weiß häkeln, 7 Maschen in Schwarz häkeln, 14 Maschen in Weiß häkeln, 28 Maschen in Schwarz häkeln30.-35. R: 29. R wiederholen, am Schluss jeder R Wendemasche häkeln36. R: 7 Maschen in Schwarz häkeln, 14 Maschen in Rot/Grün häkeln, 70 Maschen in Schwarz häkeln, 14 Maschen in Rot/Grün häkeln, 7 Maschen in Schwarz häkeln37.-42. R: 36. R wiederholen, am Schluss jeder R Wendemasche häkeln43. R: 7 Maschen in Schwarz häkeln, 35 Maschen in Rot/Grün häkeln, 28 Maschen in Weiß häkeln, 35 Maschen in Rot/Grün häkeln, 7 Maschen in Schwarz häkeln44.-49. R: 43. R wiederholen, am Schluss jeder R Wendemasche häkeln50. R: 7 Maschen in Schwarz häkeln, 14 Maschen in Weiß häkeln, 14 Maschen in Rot/Grün häkeln, 42 Maschen in Weiß häkeln, 14 Maschen in Rot/Grün häkeln, 14 Maschen in Weiß häkeln, 7 Maschen in Grün häkeln51.-56. R: 50. R wiederholen, am Schluss jeder R Wendemasche häkeln57. R: 7 Maschen in Schwarz häkeln, 21 Maschen in Weiß häkeln, 7 Maschen in Rot/Grün häkeln, 42 Maschen in Weiß häkeln, 7 Maschen in Rot/Grün häkeln, 21 Maschen in Weiß häkeln, 7 Maschen in Schwarz häkeln58.-70. R: 57. R wiederholen, am Schluss jeder R Wendemasche häkeln71. R: 14 Maschen in Schwarz häkeln, 14 Maschen in Weiß häkeln, 14 Maschen in Rot/Grün häkeln, 28 Maschen in Weiß häkeln, 14 Maschen in Rot/Grün häkeln, 14 Maschen in Weiß häkeln, 14 Maschen in Schwarz häkeln72.-77. R: 71. R wiederholen, am Schluss jeder R Wendemasche häkeln78. R: 7 Maschen abzählen und erst bei 8. Masche 7 Maschen in Schwarz häkeln, 7 Maschen in Weiß häkeln, 70 Maschen in Rot/Grün häkeln, 7 Maschen in Weiß häkeln, 7 Maschen in Schwarz häkeln79.-84. R: 78. R wiederholen, am Schluss jeder R Wendemasche häkeln85. R: 14 Maschen in Schwarz häkeln, 7 Maschen in Rot/Grün häkeln, 14 Maschen in Weiß häkeln, 28 Maschen in Rot/Grün häkeln, 14 Maschen in Weiß häkeln, 7 Maschen in Rot/Grün häkeln, 14 Maschen in Schwarz häkeln86.-91. R: 85. R wiederholen, am Schluss jeder R Wendemasche häkeln92. R: 7 Maschen abzählen und erst bei 8. Masche 14 Maschen in Schwarz häkeln, 21 Maschen in Weiß häkeln, 14 Maschen in Rot/Grün häkeln, 21 Maschen in Weiß häkeln, 14 Maschen in Schwarz häkeln93.-98. R: 92. R wiederholen, am Schluss jeder R Wendemasche häkeln99. R: 7 Maschen abzählen und erst bei 8. Masche 21 Maschen in Schwarz häkeln, 7 Maschen in Weiß häkeln, 14 Maschen in Rot/Grün häkeln, 7 Maschen in Weiß häkeln, 21 Maschen in Schwarz häkeln100.-105. R: 99. R wiederholen, am Schluss jeder R Wendemasche häkeln106. R: 14 Maschen abzählen und erst bei 15. Masche 42 Maschen in Schwarz häkeln107.-112. R: 106. R wiederholen, am Schluss bis zu 111. R eine Wendemasche häkelnWenn ihr je zwei Seiten des Polsters fertig habt, legt ihr beide Seiten mit den Außenseiten aufeinander und häkelt außen um den Pilz herum. Lasst allerdings die Unterseite frei – da werden dann die Knöpfe oder der Reißverschluss angebracht.Ihr könnt euch noch ein Inlay aus Stoff nähen und diesen dann mit Füllwatte ausstopfen und dann in den Polster geben. Gutes Gelingen!