Anna macht den Kalorien-Check am Weihnachtsmarkt

"Heute"-Moderatorin Anna Chiara machte den neu eröffneten Christkindlmarkt im Zentrum Wiens unsicher.

Hat das Christkind schon einmal richtig daneben gegriffen und dir ein Geschenk gebracht, mit dem du so gar nichts anfangen konntest? Was hättest du dir stattdessen gewünscht? Diese und weitere Fragen stellte-Moderatorin Anna Chiara den Besuchern des soeben eröffneten Weihnachtsmarktes am Wiener Rathausplatz.Für unsere gesundheitsbewusste Mitarbeiterin, die stets auf ihre schlanke Linie achtet, außerdem ein wichtiges Thema: Was sind die schlimmsten Kalorienbomben am Weihnachtsmarkt? Anna ging auf Spurensuche – das Ergebnis siehst du jetzt im Video oben!