Anna Chiara mit dem Alkomat auf der Wiesn

Von Anmachsprüchen bis Alko-Spiegel: "Heute"-Moderatorin Anna Chiara stellte die Wiesn-Besucher auf die Probe!

Im Vergleich zum Münchner Oktoberfest ist die Wiener Wiesen zwar eine Trachten-Party im Mini-Format. Auch in der Bundeshauptstadt wird aber gefeiert, was das Zeug hält.-Moderatorin Anna Chiara machte sich jetzt selbst ein Bild davon.Im Festzelt fragte das junge Model die Wiesn-Besucher zur richtigen Schleifen-Etikette, ließ sich bewährte Anmachsprüche auftischen und machte die "Wiesn" mit ihrem Alkomat (un)sicher. Was sie dabei erlebte, das siehst du im Video oben!