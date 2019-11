Becker-Tochter (19) zeigt sich unten ohne

Oh là là, dieser Schnappschuss ist ganz schön freizügig! Anna Ermakova präsentiert sich auf Instagram nur mit einem Pulli bekleidet und Achtung – ohne Hose!

Anna Ermakova, die Tochter von Tennis-Star Boris Becker, spielt gerne mit ihren körperlichen Reizen. Ob im Bikini am Strand oder im Kleid mit Mega-Ausschnitt. Die 19-Jährige weiß, wie sie für Aufsehen sorgt.Auf ihrem Instagram-Profil finden sich zahlreiche Fotos, auf denen das britische Model seinen Traumkörper ganz offen zur Schau stellt. Die Kritik einiger User, dass sich Anna zu freizügig zeigt, nimmt sich die junge Frau nicht zu Herzen.Nun hat die 19-Jährige erneut einen sexy Schnappschuss auf Instagram gepostet, der bei den Fans für wilde Diskussionen sorgt. Auf dem Foto ist Anna nämlich nur mit einem Pullover bekleidet, ganz ohne Hose.Ihre Fans rätseln nun, ob das Model überhaupt eine Unterwäsche trägt. Der "unten ohne"-Look ist jedenfalls mehr als gewagt, eine falsche Bewegung und Anna würde mehr enthüllen, als ihr lieb sein dürfte.Ihre Posen auf den Fotos scheint sich Anna übrigens von ihrer Mama abzuschauen. Als Model tritt sie jedenfalls in die Fußstapfen ihrer Mutter und ist schon seit mehreren Jahren selbst am Laufsteg aktiv.Bei dieser Figur kein Wunder! Anna Ermakova trainiert hart für ihren Körper und will diesen auch zeigen. Sehr zur Freude ihrer Fans, die die 19-Jährige regelmäßig mit privaten Aufnahmen an ihrem Model-Leben teilhaben lässt.