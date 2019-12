Anne Hathaway ist wieder Mama geworden

Die "Teufel trägt Prada"-Darstellerin wurde mit ihrem Baby in einem Park gesichtet.

Anne Hathaway ("Der Teufel trägt Prada") hat ihr zweites Kind auf die Welt gebracht, wie "Daily Mail" berichtet. Paparazzi hatten die 32-Jährige mit ihrem Ehemann Adam Shulman, ihrem dreijährigen Sohn und einem Baby in einem Park in Connecticut gesichtet.Wann das Kind das Licht der Welt erblickt hat und ob es sich dabei um ein Mädchen oder um einen Bub handelt, ist nicht bekannt.Im Juli hatte Hathaway auf Instagram verraten, dass sie ein Kind erwartet. Dabei sprach sie auch darüber, wie schwierig es ist schwanger zu werden. "Das ist nicht für einen Film. Aber Scherz beiseite. An alle, die durch die Unfruchtbarkeits- und Empfängnishölle gehen: Ihr sollt wissen, dass es auch zu meinen Schwangerschaften kein geradliniger Weg war. Euch sende ich eine Extraportion Liebe!", schrieb sie damals.