i Anne Hathaway IMAGO/Cover-Images "Wir sind überglücklich" Baby-News! Anne Hathaway ist zum dritten Mal Mama Die Schauspielerin wurde mit ihrem Neugeborenen in New York gesichtet. Die 44-Jährige hielt ihre Schwangerschaft lange geheim. Von Heute Entertainment 18.11.2026, 10:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Anne Hathaway (44) hat ihr drittes Kind bekommen. Der Hollywood-Star wurde am Dienstag erstmals mit ihrem Neugeborenen in New York gesichtet und trug das Baby liebevoll in einer Babytrage vor der Brust.

Die Oscar-Preisträgerin und ihr Ehemann Adam Shulman (45) haben bereits zwei Söhne: Jonathan (10) und Jack (6). Das Paar ist seit 2008 zusammen und seit 2012 verheiratet. Name und Geschlecht des Babys sind bislang nicht bekannt.

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Wie das US-Portal "TMZ" heißt, soll es der erste öffentliche Ausflug von Hathaway mit dem Baby gewesen sein. Auch das US-Magazin "People" bestätigt die Geburt unter Berufung auf Insider.

Schwangerschaft während Promo-Tour geheim gehalten

2026 war für Hathaway ein echtes Ausnahmejahr. Gleich fünf Filme brachte sie auf die große Leinwand: "Der Teufel trägt Prada 2", "Mother Mary", "Die Odyssee", "The End of Oak Street" und "Verity". Während sie diese weltweit bewarb, war sie bereits schwanger.

Im Juni ließ Hathaway schließlich ihre Fans an ihrem Babyglück teilhaben. In einem Instagram-Video zeigte sich die Schauspielerin in einem weißen Kleid, in dem ihre Babykugel deutlich zu sehen war. Dazu lief der Song "Baby I'm Yours".

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"Wir sind überglücklich"

Bereits im Oktober verriet Hathaway in der US-Sendung "CBS Mornings", wie groß die Vorfreude auf den Nachwuchs sei. "Wir sind begeistert, wir sind überglücklich", schwärmte die Schauspielerin. Das dritte Baby war für das Paar eine Überraschung – Hathaway nannte es liebevoll ihren "Buzzer-Beater", einen Treffer in letzter Sekunde.