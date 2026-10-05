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"Männer geben sich keine Mühe"

Liebe gescheitert! Anne Wünsche sucht wieder Mr. Right

Influencerin Anne Wuensche (35) hat genug von leeren Versprechungen. Nach einem enttäuschenden Flirt sucht sie auf Apps weiter nach der Liebe.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
05.10.2026, 22:40
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Er nannte sie "Schatzi", doch Taten ließ der Mann auf sich warten. Die dreifache Mutter und Influencerin Anne Wuensche wurde bei ihrer Dating-Suche erneut enttäuscht. "Entweder bin ich auf das typische Lovebombing reingefallen oder er ist einfach ein Mann vieler Worte und wenig Taten", erklärt sie.

Aufgeben will die 35-Jährige deshalb nicht: "Ich möchte die Hoffnung nicht aufgeben, irgendwann wirklich auf Mr. Right zu treffen." Aktuell nutzt die Berlinerin die Dating-App Hinge für ihre Suche.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Wie RTL.de berichtet, wartet die ehemalige "Berlin Tag & Nacht"-Darstellerin bereits seit einem Jahr auf Zugang zur exklusiven Dating-App Raya. Ihr eigenes Dating-Format "Anne sucht Mann" war zuvor trotz rund 550 Bewerbungen gescheitert - ihr Team fand keinen passenden Kandidaten.

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Klare Ansage an potenzielle Partner

Von ihrem zukünftigen Partner erwartet Anne mehr als nur schöne Worte. "Ich habe das Gefühl, Dating ist einfach schwierig geworden. Männer geben sich absolut keine Mühe mehr, eine Frau zu erobern", kritisiert sie.

Ihre Erwartung an einen potenziellen Partner ist klar: "Will er mich, muss er mir das auch zeigen!" Ob der richtige Mann auf Hinge auf sie wartet, bleibt abzuwarten.

red,05.10.2026, 22:40
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