i Anne Wünsche Instagram Ex-BTN-Star geht aufs Ganze Nächster Tabubruch! Anne Wünsche will Pornos drehen Die OnlyFans-Millionärin Anne Wünsche (35) kündigt ihren nächsten Schritt an: Sie will bald Pornos mit einem männlichen Partner drehen. Von Heute Entertainment 05.11.2026, 20:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Von "Berlin – Tag & Nacht" zum Pornostar? Die 35-jährige Anne Wünsche hat auf OnlyFans bereits die 5-Millionen-Euro-Marke geknackt. Nun will die Dreifach-Mama noch einen Schritt weiter gehen und mit einem männlichen Partner vor die Kamera treten.

"Ich habe ehrlicherweise das Gefühl, dass ich auf diesen Plattformen von Jahr zu Jahr offener werde und immer mehr ausprobieren will", erklärt die Mallorca-Auswanderin.

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Nach Angaben von TAG24 hat die gebürtige Cottbuserin bei ihrer OnlyFans-Anmeldung noch klare Tabus gehabt. Doch mittlerweile wagt sie immer mehr – und der nächste Schritt steht bevor.

Trennung als Befreiung

Ein Grund für ihre neue Freizügigkeit: das Liebes-Aus mit ihrem Ex-Freund Karim El Kammouchi vor etwa einem Jahr. "Seit der Trennung habe ich mir gedacht: Jetzt gibt es keinen mehr, der mich aufhalten kann. Ich mache jetzt das, worauf ich Bock habe", verrät die 35-Jährige.

Einen konkreten Kandidaten für ihre Porno-Pläne gibt es allerdings noch nicht. "Es muss einen Vibe geben, es muss auch zwischenmenschlich passen", betont Anne Wünsche. "Ein bisschen wie beim Dating: Es muss einfach passen." Der Mann soll gepflegt sein und nicht zu schüchtern auftreten.

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Klare Grenzen trotz allem

Ein Tabu bleibt aber bestehen: "Ich drehe nur Content, wenn MIR danach ist." Selbst 20.000 Euro habe sie für einen Kundenwunsch ausgeschlagen. Der Grund: "Ich habe nämlich große Angst davor, irgendwann keinen normalen Sex mehr haben zu können, weil ich immer an Content denken muss."