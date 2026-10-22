i Anni Perka und ihr Peter freuen sich über Nachwuchs. Instagram / Anni Perka Anni Perka schwanger "Überglücklich": Schlagerstar lüftet süßes Geheimnis Die deutsche Schlagersängerin Anni Perka ist schwanger und lässt ihre Fans an ihrem Glück teilhaben. Auch musikalisch gibt es Neuigkeiten. Von Jochen Dobnik 22.10.2026, 11:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Anni Perka und ihren Mann Peter ist es ein ganz besonderes Jahr: Die Schlagersängerin erwartet ihr erstes Baby.

Die 33-Jährige erfüllt sich damit einen lang gehegten Herzenswunsch und teilte diese freudige Nachricht nun mit ihren Fans.

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Glückliches Kapitel für die Sängerin

Mit den Worten "Schon seit einiger Zeit trage ich dieses wundervolle Geheimnis mit und in mir. Und ich könnte nicht glücklicher sein, euch heute endlich an unserem großen Glück teilhaben zu lassen", gab Anni Perka ihre Schwangerschaft bekannt. Für das Paar beginnt nun eine aufregende Zeit voller Vorfreude.

Anni Perka ist als Familienmensch bekannt und liebt Kinder – als Tante hat sie viele besondere Momente mit den Kleinen erlebt. Nun Mutter zu werden, bedeutet ihr daher besonders viel. Sie und ihr Mann können ihr Glück kaum fassen und freuen sich auf das kommende Leben zu dritt.

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Musikalische Pläne und Tour im Advent

Auch musikalisch blickt Anni Perka mit Freude in die Zukunft: Wie die "Schlagerprofis" berichten, steht ihre erste kleine "SCHLAGERfeeling Weihnachtstraum"-Tournee in den Starlöchern.

Die Termine stehen bereits fest: Am 29. November in Löwenberg, am 10. Dezember in Ergolding und am 13. Dezember in Hamburg können Fans die Sängerin live erleben.