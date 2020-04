Anschober freut sich über "Zahlen der Hoffnung"

Der grüne Gesundheitsminister Anschober hat Grund zur Freude. Die aktuellen Corona-Zahlen bestätigen einen deutlichen Trend, der Hoffnung macht.

Bereits am Samstag zeigte sich bei den Corona-Fallzahlen, dass es erstmals mehr Genesene als Neuinfizierte gibt . Am Sonntag bestätigte Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) diesen Trend mit den aktuellen Zahlen vom Sonntagmorgen.In den vergangenen 24 Stunden haben sich 491 weitere Personen von ihrer Corona-Erkrankung erholt. Gleichzeitig haben sich 270 neu mit dem Virus angesteckt. Eine deutliche Bestätigung des Trends vom Samstag. Auch Anschober spricht auf Twitter von "Zahlen der Hoffnung". Gleichzeitig warnt er: "Jetzt nicht nachlassen!"Bereits in den vergangenen Tagen hatte Anschober wiederholt die Österreicher gebeten, weiterhin die strengen Beschränkungen zu befolgen und durchzuhalten. Man dürfe die positive Entwicklung auf den letzten Metern nicht gefährden Für Montag hat die Regierung angekündigt, einen ersten Fahrplan für eine langsame Aufhebung der Anti-Corona-Maßnahmen nach Ostern zu präsentieren.