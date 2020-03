Anschober meint, Grippe wird "massiv unterschätzt"

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat am Donnerstag zu einer Pressekonferenz bezüglich der Influenza geladen. Die Grippe werde "massiv unterschätzt".

Während sich das Coronavirus in Österreich ausbreitet, hat Rudolf Anschober eine Pressekonferenz genutzt, um auf die zweite virale Welle hinzuweisen.Die Grippe werde "massiv unterschätzt". Derzeit gebe es 129.000 Personen, die in Österreich an der Influenza erkrankt sind. 639 Menschen sind daran gestorben, beim Coronavirus gibt 37 Erkrankte, aber keine Todesfälle.Anschober hofft auf einen "Mitnahmeeffekt" durch Corona, um im Herbst verstärkt mit Maßnahmen gegen die jährlich grassierende Grippewelle erfolgreich zu sein.Als positive bezeichnete der Gesundheitsminister die Entwicklung in China, wo es "nur" 139 neue Coronavirus-Erkrankungen gab, fast ausschließlich in der Provinz Hubei.Vom Vorschlag Großveranstaltungen wie Fußballspiele oder Konzerte pauschal abzusagen, hält Anschober wenig. Die Schließung von Schulen oder Universitäten wird mit Experten beraten, sei derzeit aber nicht angedacht. In Italien ist die Entwicklung weiterhin besorgniserregend.