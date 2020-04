Für Ansel Elgort hebt Instagram Nacktverbot auf

Normalerweise straft Instagram nackte Haut und Busenblitzer streng ab. Für Hollywood-Star Ansel Elgort gibt's aber jetzt eine Ausnahme.

Voller Körpereinsatz für den guten Zweck

Da fehlte nicht mehr viel, um tatsächlich alles von Schauspieler Ansel Elgort (26) zu sehen. Der Teenie-Herzensbrecher, bekannt aus Filmen wie "Baby Driver" und "Die Bestimmung", hat auf der Social-Media-Plattform Instagram ein gewagtes Dusch-Foto veröffentlicht.Nur eine locker sitzende Hand bedeckt den Schritt des US-Schauspielers, während ihm das Duschwasser über den trainierten Body prasselt und er mit Schlafzimmerblick in die Kamera blinzelt. Für Instagram eigentlich ein absolutes No-Go, denn wenn es um nackte Haut geht, gelten in dem sozialen Netzwerk beinharte Regeln.Erst vergangenen Februar stieg man nämlich bei einem ähnlichen Foto von Sänger Jason Derulo (30) auf die Barrikaden. Nachdem der Musiker ein freizügiges Badehosen-Foto veröffentlichte, wurde das Bild nicht nur augenblicklich zensiert, sondern auch gelöscht. Und das nur, weil man meinte, unter der eng anliegenden Badehose die Größe seines besten Stücks erkennen zu können.Warum erlaubt das sonst so strenge Instagram jetzt das pikante Foto von Ansel Elgort, obwohl er bei der Aufnahme voll und ganz textilfrei bleibt?Hinter der Aktion steckt der Aufruf des Hollywood-Stars an seine Fans, für ein gemeinnütziges Projekt zu spenden. Die Initiative "Brooklyn For Life!" unterstützt Ärzte und Krankenpfleger, die an vorderster Front gegen das Coronavirus kämpfen, mit Mahlzeiten. Laut dem US-Magazin " People " wurden umgerechnet mittlerweile über 177.000 Euro für die gute Sache gespendet. Eine Zahl, die Ansel Elgort sichtlich mit vollem Körpereinsatz noch in die Höhe treiben möchte.