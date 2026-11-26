i Pfeil nach unten aus Euro-Banknoten auf Börsenchart pixabay.com KI-Aktie im Sinkflug Anthropic-Aktie stürzt unter Ausgabepreis Wenige Tage nach dem Rekord-Börsengang ist die Euphorie um die KI-Firma Anthropic verflogen. Die Aktie fällt unter den Ausgabepreis. Von Technik Heute 26.11.2026, 17:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Aktie des KI-Unternehmens Anthropic ist nach ihrem fulminanten Börsenstart ordentlich abgeschmiert. Im frühen US-Handel notierte das Papier bei rund 80 Dollar - ein Minus von mehr als acht Prozent und damit erstmals unter dem Ausgabepreis von 83 Dollar.

Dabei hatte alles so gut begonnen: Beim Börsendebüt am 19. November legte Anthropic mit einem Erlös von 107,3 Milliarden Dollar den bisher größten Börsengang hin. Der erste Kurs lag mit 111,50 Dollar um satte 34 Prozent über dem Ausgabepreis. Die Bewertung erreichte zwei Billionen Dollar.

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Doch die Euphorie währte nur kurz, heißt es auf t3n.de. Schon am ersten Tag ging es bergab: Der Schlusskurs lag bei 97,17 Dollar. Danach setzte sich der Abwärtstrend fort. Am Markt wuchsen die Sorgen, ob die gewaltigen Investitionen in KI-Rechenzentren jemals zurückverdient werden können.

Massive Investitionen geplant

Allein Anthropic plant für die kommenden Jahre Ausgaben von fast 900 Milliarden Dollar für Rechenleistung. Das Unternehmen verbrennt derzeit noch Geld, auch wenn das Geschäft schnell wächst. Investoren müssen darauf vertrauen, dass die Zukunftsversprechen aufgehen.

Die Bilder des Tages i ?

Auch die kurzfristige Erholung der Tech-Aktien nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze verpuffte schnell wieder. Am Markt bleibt die Skepsis gegenüber den hohen KI-Bewertungen bestehen.