ANTM: Gastjuror wird handgreiflich

Topmodel Papis Loveday ist zurück bei "Austria's Next Topmodel". Bei Kandidatin Josi (25) legt das ehemalige Benetton-Model sogar Hand an.

Sie hütet ein Geheimnis

Von 2014 bis 2016 war der Senegalese bereits Juror bei ANTM, später trainierte er auch den Modelnachwuchs von Heidi Klum. In der neuen Folge ergänzt er die Jury rund um Franziska Knuppe und Sascha Lilic und trainiert mit den Mädchen.Bei Kandidatin Josi wird Topmodel Papis handgreiflich.Ist da alles echt? Oder was genau ist hier gemacht worden? Offenbar einiges … Tatsache ist: Josi, die letzte Woche die größten Probleme beim Umstyling hatte, hütet ein Geheimnis.Und dieses will sie heute Abend (24.9.) (20.15 Uhr. PULS 4) lüften. Als Josi im Jänner 2019 Kandidatin bei DSDS war, fragte Dieter Bohlen sie: "Warst du mal ein Mann oder so?" Könnte das sein?