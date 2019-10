5 Tote bei Flugzeugabsturz in der Ukraine

Weil ihr der Treibstoff ausging, musste eine Antonow-12 von Spanien auf dem Weg nach Istanbul in der Ukraine notlanden. Dabei starben fünf der acht Flugzeuginsassen.

Am Freitagmorgen ist in der Nähe des Flughafens von Lwiw, Ukraine, ein Transportflugzeug verunglückt. Der Pilot hatte versucht, auf dem mit Pflanzen überwachsenen Erdboden eine Notlandung durchzuführen. Doch es kam zur Bruchlandung, dabei wurde das Flugzeug beschädigt.Laut Medienberichten starben fünf der acht Insassen. Drei weitere Passagiere wurden mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie der Zivilschutz am Freitag mitteilte.Bei der Antonow-12 handelt es sich um ein Transportflugzeug, das von Vigo nach Istanbul unterwegs war.Sieben Insassen gehörten zur Crew, eine weitere Person begleitete den Transport der mehrere Tonnen schweren Fracht, berichtet die BBC . Um welche Fracht es sich genau handelte, ist noch unklar. In Lwiw hätte das Flugzeug neu betankt werden sollen. Doch der Treibstoff reichte nicht mehr bis zum Flughafen.