i Duane Davis (hinten) und sein Anwalt Michael Sanft im Gerichtssaal, nachdem eine Jury Davis am Montag, dem 31. August 2026, in Las Vegas wegen der Ermordung des Rappers Tupac Shakur im Jahr 1996 für schuldig befunden hatte. Bizuayehu Tesfaye/Pool via REUTERS Kurz nach der Berufung Anwalt von Tupacs Mörder tot aufgefunden Michael Sanft, Verteidiger von Keefe D im Mordprozess um Rapper Tupac Shakur, wurde leblos in seinem Haus in Las Vegas gefunden. Von Heute Entertainment 09.11.2026, 08:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der 55-jährige Strafverteidiger wurde am Freitag, dem 6. November, in Las Vegas entdeckt. Das Büro des Gerichtsmediziners von Clark County bestätigte seinen Tod. Die Polizei verwies alle Anfragen an die Gerichtsmedizin.

Sanft hatte Duane "Keefe D" Davis im aufsehenerregenden Prozess um die Erschießung des Rappers Tupac Shakur ohne Honorar vertreten. Er war ein erfahrener Prozessanwalt mit über 150 Verfahren in seiner Laufbahn.

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Erst Ende Oktober hatte der Anwalt Berufung gegen das Urteil eingelegt, wie raptastisch.net berichtet. Die Verteidigung argumentierte, die Anklage habe nicht beweisen können, dass Davis die tödlichen Schüsse tatsächlich organisiert habe.

40 Jahre bis lebenslang

Der Prozess um den Mord an Tupac endete am 31. August mit einem einstimmigen Schuldspruch. Die Jury beriet nur knapp drei Stunden. Davis wurde wegen Mordes ersten Grades verurteilt - nicht weil er selbst geschossen hatte, sondern weil er die Tat im Jahr 1996 organisiert haben soll.

Richterin Carli Kierny verurteilte den 63-Jährigen am 13. Oktober zu 40 Jahren bis lebenslang. Die Strafe enthält einen Zuschlag von 20 Jahren, weil er an der Tat verdienen wollte. Staatsanwalt Marc DiGiacomo sagte, Davis werde "garantiert" im Gefängnis sterben.

Tupacs Tod 1996

Tupac Shakur war am 7. September 1996 im Alter von 25 Jahren bei einer Schießerei aus einem fahrenden Auto in Las Vegas getroffen worden und starb sechs Tage später. Davis ist die erste und einzige Person, die für den Tod des Rappers zur Rechenschaft gezogen wurde.

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Todesursache und Todesart bei Sanft stehen noch aus. Ein Anwaltskollege nannte ihn ehrlich, bescheiden und talentiert. Sanft hinterlässt zwei Kinder. Ob die Berufung von Davis nun weitergeführt wird, ist offen.