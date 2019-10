Anwohner entrüstet: 90 Bäume in Steinhof gefällt

120 neue Wohnungen entstehen auf dem Areal. Dafür müssen die Bäume weichen. Die Gesiba verspricht 222 neue Bäume zu pflanzen.

"Die Gesiba macht was sie will", ärgert sich Christine Muchsel von der "Bürgerplattform Steinhof gestalten". Ein Anwohner ärgert sich: "Es ist arg, dass die Bäume wegkommen. Für ihn ist das Otto Wagner Spital ein "Jugendstiljuwel", das als Ganzes geschützt gehört.Er befürchtet, dass "nach und nach das ganze Areal verkauft und verbaut wird." Bei der Bürgerinitiative fürchtet man um den freien Zugang zum Areal. Was jetzt durch die Verbauung auf dem Spiel steht, ist der freie Zugang", sagt Muchsel.Bei der Gesiba versteht man das Problem nicht. "Parallel zu den Bauarbeiten werden 222 neue Bäume gepflanzt", betont Hubert Greier, von der Gesiba. Außerdem zum Großteil Nadelbäume abgeholzt, "die ohnehin in den kommenden Jahren aus Sicherheits- und ökostatischen Gründen hätten gefällt werden müssen", teilt die Gesiba in einer Aussendung mit.