i In einem selbst hochgeladenen Video zeigt sich YouTuber Apored in einer Gefängniszelle und macht sich über seine Flucht lustig. YouTube Polizei sucht ApoRed Auf der Flucht! Skandal-YouTuber in Kroatien gesichtet Nach seiner Ausweisung aus Nordzypern wurde über den Aufenthaltsort von ApoRed spekuliert. Jetzt zeigt er sich in Split. Von Heute Entertainment 09.11.2026, 12:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der deutsche YouTuber ApoRed führt gerade ein Leben wie im Film "Catch Me If You Can". Er taucht immer wieder unter, nur um an einem völlig anderen Ort wieder aufzutauchen. Nach Jahren auf Zypern musste der 33-Jährige die Mittelmeerinsel vor wenigen Wochen verlassen.

Die nordzypriotischen Behörden hatten von den Ermittlungen gegen ihn Wind bekommen und ihn als gefährlich für das Gemeinwesen eingestuft. Als Reaktion wurde der ehemalige Hamburger zum "verbotenen Migranten" erklärt und verlor sein Aufenthaltsrecht.

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Zunächst wurde wild spekuliert, wo sich ApoRed nun aufhalten würde, wie es bei Raptastisch heißt. Er selbst erklärte, im Libanon zu sein. Andere YouTuber vermuteten ihn hingegen in Serbien oder sogar weiterhin versteckt auf Zypern.

Urlaubsfotos aus Split

Jetzt hat ApoRed selbst ein Foto geteilt, das ihn im Urlaubsort Split in Kroatien zeigt. Auch seine Instagram-Stories, in denen er das Gym seines Hotels präsentiert, scheinen aus Kroatien zu stammen. Damit hatten die Spekulationen zumindest insofern recht, als er sich auf dem Balkan befindet.

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Mit den Posts will der Influencer offenbar zeigen, dass er sich nicht paranoid in einem Keller versteckt. In den vergangenen Tagen legte er Wert darauf, zu demonstrieren, dass er weiterhin im Luxus lebt. So teilte er etwa mit, über den Kauf seines "siebten Wagens" nachzudenken.