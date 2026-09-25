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Überwachungskamera und Privatsphäre
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Heimlich gefilmt?

App warnt vor Kamera-Brillen in deiner Nähe

Smart Glasses können versteckt filmen - eine kostenlose App erkennt sie per Bluetooth. Doch ganz zuverlässig ist sie nicht.
Technik Heute
Von Technik Heute
25.09.2026, 15:07
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Ob im Schwimmbad, im Club oder auf einer Party: Immer mehr Menschen tragen smarte Brillen mit eingebauter Kamera. Auf den ersten Blick sind diese Geräte oft kaum von normalen Brillen zu unterscheiden - und genau das macht sie so heikel.

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Die kostenlose App "Nearby Glasses" verspricht Abhilfe. Sie scannt die Umgebung nach typischen Bluetooth-Signalen solcher Brillen und schlägt Alarm, wenn sie fündig wird.

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Die Anwendung stammt von einem Entwickler namens Jeanrenaud und ist im Google Play Store erhältlich, heißt es bei chip.de. Nach der Installation durchsucht sie automatisch die Umgebung nach Herstellerkennungen von Smart Glasses der Marken Ray-Ban, Oakley und Snap.

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Keine Garantie für Erkennung

Allerdings warnen Experten: Die Technik ist nicht hundertprozentig zuverlässig. Nicht jede smarte Brille wird erkannt, und nicht jede erkannte Brille filmt auch tatsächlich.

Der Entwickler mahnt in seiner App ausdrücklich zur Besonnenheit: "Bitte belästige niemanden!" steht dort gut sichtbar. Denn je nach Land kann ein Vorgehen gegen jemanden, der eine solche Brille trägt, rechtlich schwerwiegender sein als das heimliche Filmen selbst.

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Gesellschaftliche Regeln fehlen

Solange sich keine klaren Umgangsregeln mit diesen Geräten etabliert haben, bleibt die App zumindest eine erste Möglichkeit zur Vorsorge. Ob man damit allerdings wirklich sicher vor neugierigen Blicken ist, steht auf einem anderen Blatt.

tec,25.09.2026, 15:07
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