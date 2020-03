Appell von Ludwig: Nicht jetzt auf Ämter gehen!

Bürgermeister Michael Ludwig appelliert an die Wiener, welche die Situation offenbar noch nicht ernst genug nehmen.

Seit einer Woche werden täglich, teilweise stündlich, neue Maßnahmen der Bundesregierung verkündet, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Am Sonntag erklärte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in einer "Sonder-ZiB", dass die Menschen zu Hause in ihren Wohnungen bleiben sollen. Lediglich Berufswege und das Einkaufen sei noch erlaubt.Doch die Menschen scheinen die Ausgangsbeschränkungen nicht sonderlich ernst zu nehmen. Vor allem in Wien nicht. Denn in Ämtern kommt es aktuell zu wahnsinnig langen Warteschlangen. Doch genau vor diesen Menschenansammlungen wird gewarnt. Deshalb appelliert Bürgermeister Michael Ludwig dringend an die Bürger.