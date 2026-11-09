i Tastaturnahaufnahme in Weiß pixabay.com iPhone-Tastatur Apple blockiert 100.000 Wörter auf dem iPhone Ein Forscher hat eine geheime Liste entdeckt: Dein iPhone schlägt dir bestimmte Wörter absichtlich nie vor - auch politische Begriffe. Von Technik Heute 09.11.2026, 14:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer auf dem iPhone tippt, kennt die praktische Funktion: Die Tastatur schlägt automatisch Wörter vor, die man wahrscheinlich als Nächstes schreiben möchte. Doch nicht alle Begriffe tauchen in diesen Vorschlägen auf - und das ist kein Zufall.

Der KI-Forscher Derik Kauffman hat eine versteckte Liste in Apples Betriebssystem iOS entdeckt. Darauf finden sich mehr als 100.000 Wörter und Wendungen, deren automatische Vervollständigung Apple offenbar gezielt einschränkt.

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Wie es bei t3n unter Berufung auf The Guardian heißt, handelt es sich bei den blockierten Begriffen um Beschimpfungen, Wörter mit Drogen- oder Sexualbezug sowie politisch aufgeladene Wendungen. Diese erscheinen weder beim Tippen in den Vorschlägen noch bei der Texteingabe per Wischgeste.

Auch deutsche Begriffe betroffen

Die Liste enthält Ausdrücke wie "NSA-Spion", "Vereinigtes Irland" oder "Unabhängigkeit Tibets". Im deutschen Teil finden sich neben Beschimpfungen auch Wendungen wie "Gras geraucht". Allerdings sind viele deutsche Einträge fehlerhaft - vor allem wegen fehlender Umlaute.

Wichtig: Die Wörter sind nicht komplett verboten. Du kannst sie weiterhin händisch eintippen oder per Wischgeste eingeben. Es gibt lediglich keine automatische Korrektur oder Vervollständigung dafür.

Apple schweigt zu den Details

Gegenüber Reuters bestätigte Apple weder das Vorhandensein der Liste noch deren Umfang. Der Konzern erklärte lediglich, die Tastatur sei so konfiguriert, dass "unangemessene oder anstößige" Vorschläge vermieden werden.

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Forscher Kauffman sieht darin eine "leichte Form der Zensur". Aufgrund der enormen Reichweite von Apple könne auch ein solch dezenter Eingriff große Wirkung erzielen. Verbraucherschützer fordern nun, dass Apple die Liste zumindest öffentlich zugänglich machen sollte.