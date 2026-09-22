Apple bringt beliebtes Watch-Feature zurück

Gute Neuigkeiten für Apple-Watch-Besitzer: Mit watchOS 27 hatte Apple den beliebten App-Umschalter entfernt, nun rudert der Konzern zurück. In der zweiten Beta von watchOS 27.2 ist die praktische Funktion wieder verfügbar.
Der Hintergrund: Mit watchOS 27 wurde die Doppelklick-Geste auf der digitalen Krone für die neue KI-Funktion "Live Rewind" reserviert. Das sorgte für Ärger bei langjährigen Nutzern, die den schnellen App-Wechsel gewohnt waren.
Wie Macwelt berichtet, hat Apple offenbar nicht damit gerechnet, dass der App-Umschalter so beliebt ist. Um die Funktion künftig zu nutzen, tippt man in einer geöffneten App einfach in der Mitte des unteren Bildschirmrandes.
Nach dem Tippen öffnet sich die bekannte Galerie mit allen geöffneten Apps. Durch Scrollen nach oben oder unten wechselt man zwischen den Anwendungen. Apps lassen sich wie gewohnt durch Wischen nach links schließen.
Der einzige Wermutstropfen: watchOS 27.2 wird voraussichtlich erst im Dezember 2026 in der finalen Version erscheinen. Wer nicht so lange warten möchte, kann die öffentliche Beta-Version installieren.