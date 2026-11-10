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Smartphone mit Kamerasteuerung
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Gerücht aus China

Apple: iPhone bekommt 2027 nur noch eine Taste

Beim kommenden iPhone Pro 2027 will Apple angeblich die Aktionstaste streichen. Die Kamerasteuerung soll beide Funktionen übernehmen.
Von Technik Heute
10.11.2026, 14:07
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iPhone-User müssen sich auf eine Veränderung einstellen: Laut einem chinesischen Leaker plant Apple, beim iPhone Pro 2027 auf die Aktionstaste zu verzichten. Die Kamerasteuerung soll stattdessen die Funktionen beider Tasten übernehmen.

Konkret soll ein einfacher Druck auf die kombinierte Taste weiterhin die Kamera-App öffnen. Ein langer Druck soll dann jene Funktion auslösen, die man aktuell der Aktionstaste zuweisen kann - etwa das Einschalten der Taschenlampe oder benutzerdefinierte Kurzbefehle.

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Bereits beim faltbaren iPhone Duo hat Apple auf die Aktionstaste verzichtet, schreibt heise.de. Die dort verbaute Kamerasteuerung ist kapazitiv und erlaubt Wischgesten für Kamera-Einstellungen. Das soll sich künftig ändern: Um Kosten zu sparen, will Apple nur noch einen Drucksensor verbauen.

Jubiläums-iPhone mit großen Neuerungen

Das iPhone Pro 2027 könnte ein besonderes Modell werden. Gerüchten zufolge plant Apple ähnlich revolutionäre Änderungen wie beim iPhone X, als der Home-Button verschwand. Diesmal soll die Dynamic Island komplett unter dem Display verschwinden.

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Zudem munkelt man von einem gewölbten Display, das sich um den Rahmen schmiegt. Das würde erklären, warum Apple die Aktionstaste streicht - weniger Tasten bedeuten weniger Aussparungen im Display.

Ob sich die Gerüchte bewahrheiten, bleibt abzuwarten. Schon für die iPhone-18-Reihe war eine vereinfachte Kamerasteuerung angekündigt worden, die dann aber doch nicht kam. Die iPhone-18-Pro-Modelle haben Aktionstaste und Kamerasteuerung noch getrennt.

tec, 10.11.2026, 14:07
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