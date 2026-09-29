i Moderner Apple-Arbeitsplatz mit iMac pixabay.com Neuer Leak aufgetaucht Apple plant drei neue Geräte im Oktober Hinweise in Apples Programmcode verraten Details zu drei Geräten, die schon im nächsten Monat erscheinen könnten. Von Technik Heute 29.09.2026, 13:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Apple hat sich offenbar erneut selbst verraten: Im Code seiner Betriebssysteme wurden Hinweise auf drei neue Produkte gefunden. Es geht um das Apple TV 4K der vierten Generation, den HomePod Mini 2 und das iPad Mini der achten Generation.

Die Entdeckung machte Aaron Perris, ein Experte für das Aufspüren versteckter Details in Apple-Software.

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Wie es bei t3n unter Berufung auf MacRumors heißt, könnten alle drei Geräte bereits im Oktober auf den Markt kommen.

iPad Mini 8 bekommt Pro-Chip

Beim iPad Mini stehen die größten Änderungen an. Das kleine Tablet soll erstmals den A20-Pro-Prozessor bekommen, der bisher nur im iPhone 18 Pro und 18 Pro Max verbaut wird.

Auch die Frontkamera soll an eine neue Position wandern: Statt für den Hochkantbetrieb wird sie künftig auf das Querformat optimiert sein. Zudem plant Apple ein neues Lautsprechersystem, um das iPad Mini wasserresistent zu machen.

HomePod Mini in neuen Farben

Der HomePod Mini 2 soll in drei neuen Pastellfarben erscheinen: Pink, Blau und Grün kommen zu Schwarz und Weiß hinzu. Äußerlich unterscheidet sich der Lautsprecher kaum vom fast sechs Jahre alten Vorgänger.

Im Inneren dürfte Apple aber nachlegen: Ein neuer S-Chip könnte den kleinen Lautsprecher fit für die KI-Version von Siri machen.

Apple TV 4K wird aufgefrischt

Das Apple TV 4K der vierten Generation soll einen A19- oder A19-Pro-Chip bekommen, mehr Arbeitsspeicher für KI-Funktionen, eine verbesserte Siri-Remote-Fernbedienung und Unterstützung für den WLAN-Standard Wi-Fi 7.

Die Bilder des Tages i ?

Das aktuelle Apple TV ist inzwischen fast vier Jahre alt. Den Preis des HomePod Mini hatte Apple zuletzt trotz der betagten Technik erhöht.