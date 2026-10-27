Apple räumt Fehler beim teuersten iPhone ein

Das iPhone Duo, Apples erstes faltbares Smartphone, sorgt für Wirbel. Einige Käufer berichten in sozialen Medien von gebrochenen Bildschirmen und Pixelfehlern am inneren Display. Im Netz kursiert bereits das Wort "Crackgate".
Die Schäden treten offenbar häufig entlang der mittleren Falz des Displays auf. Manche Nutzer berichten von einem dauerhaft leuchtenden horizontalen Streifen. Besonders ärgerlich: Der Defekt tritt oft sehr schnell nach dem Kauf auf - teilweise schon bei der ersten Einrichtung.
Wie es bei t-online heißt, hat Apple die Mängel inzwischen eingeräumt. Der Konzern empfiehlt Betroffenen, sich an AppleCare zu wenden. Defekte Geräte werden offenbar kulant ausgetauscht.
Experten der Reparierbarkeits-Website iFixit haben eine Theorie: Nicht die Displays selbst seien das Problem, sondern der komplexe Faltmechanismus. Dieser besteht aus rund 100 Einzelteilen aus Titan. An einer bestimmten Stelle könnte besonders viel mechanische Belastung entstehen.
Das iPhone Duo ist mit einem Einstiegspreis von 2.299 Euro das bisher teuerste iPhone. Erste Geräte waren nach dem Start der Vorbestellungen schnell vergriffen - aktuell sind Lieferungen erst ab Januar vorgesehen.