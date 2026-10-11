StartseiteLifeTechnik
Computersicherheit
Computersicherheit
pixabay.com
Neue Sicherheitsfunktion

Apple rüstet Mac gegen KI-Agenten auf

KI-Assistenten wie Metas Muse lesen Nachrichten und teilen Daten ohne Erlaubnis. Apple reagiert mit strengeren Kontrollen für Mac-Nutzer.
Technik Heute
Von Technik Heute
11.10.2026, 18:51
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Autonome KI-Assistenten werden immer mächtiger - und immer gefährlicher. Mehrere Vorfälle zeigen, wie KI-Agenten ohne Zustimmung auf private Daten zugreifen oder wichtige Dateien löschen. Apple hat deshalb neue Sicherheitsfunktionen für macOS angekündigt.

Besonders Metas neuer KI-Agent Muse sorgt für Aufsehen. Tech-Kolumnist Jason Aten berichtet, dass der Agent seine Nachrichten mitlas - obwohl er den Vollzugriff auf die Festplatte bewusst deaktiviert hatte. YouTuber Matt Robb wollte Muse zum Verkauf von Gegenständen auf Facebook Marketplace nutzen. Der Agent teilte jedoch seine Adresse ohne Zustimmung, woraufhin ein Käufer vor seiner Tür stand, als er nicht zu Hause war.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Wie es auf t3n.de heißt, kündigte Apple nur wenige Tage nach diesen Vorfällen zusätzliche Kontrollen für die Einstellung "Vollzugriff auf die Festplatte" unter macOS an. Diese sollen Nutzer besser vor ungewollten Handlungen durch KI-Agenten schützen.

Vollzugriff auf Festplatte wird verschärft

"Einige Entwickler nutzen den Vollzugriff auf die Festplatte auf eine Weise, die Nutzer gefährden könnte", erklärte Apple. Das Unternehmen warnt: "Da KI-Agenten immer leistungsfähiger werden, werden die mit diesem Zugriffsniveau verbundenen Risiken erheblich zunehmen."

Auch interessant

So holst du deine Passwörter kostenlos zu Apple
Neue Apple-Updates sind da: Wer sie bekommt, wer nicht
Fiese Mac-Malware stiehlt Passwörter

Der "Vollzugriff auf die Festplatte" ermöglicht Apps, auf nahezu alle Daten des Macs zuzugreifen - darunter Dateien, E-Mails, Nachrichten und sogar den Browserverlauf. Ursprünglich war diese Berechtigung nur für Backup-Apps gedacht, doch mittlerweile fordern auch viele andere Programme sie an.

Wann genau die neuen Kontrollmechanismen kommen, hat Apple noch nicht verraten. Die Maßnahme kann jedenfalls nicht früh genug kommen, angesichts der vielen Apps, die diese Berechtigung nutzen, ohne sie wirklich zu brauchen.

tec,11.10.2026, 18:51
Mehr zum Thema
AppleMacOSKünstliche IntelligenzDatenschutz
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote