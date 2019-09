Apple schaltet Gaming-Abo frei

Apple-Kunden, die eine Testversion von iOS 13 haben, können Arcade bereits nutzen und unlimiert Spiele laden. Am Donnerstag ist der offizielle Start des Gaming-Abos.

Apple-Überraschung: Wer eine Testversion des Betriebssystems iOS 13 auf dem iPhone laufen hat, kann Arcade bereits nutzen. Aber auch der Rest muss nicht lange warten – Arcade wird am Donnerstag mit dem offiziellen Update auf iOS 13 Teil der App-Store-App.Hier kann man das Abo abschließen, ohne Limit Spiele laden und dann auch offline nutzen. Das erste Monat ist gratis, danach werden 4,99 € fällig. Pro Abo dürfen bis zu sechs Familienmitglieder spielen. Mit Stand Dienstag waren rund 60 exklusive Games gelistet, in den nächsten Wochen will Apple die 100er-Marke knacken. iPad- und Apple-TV-User müssen jedoch bis 30. September, Besitzer von iMac & Co. bis Oktober warten.