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Umstrittene KI-Funktion

Apple Watch hört jetzt ständig mit

Mit watchOS 27.3 aktiviert Apple Audio Intelligence: Die Uhr kann Gespräche aufzeichnen und zusammenfassen. In der EU bleibt es gesperrt.
Von Technik Heute
05.11.2026, 12:07
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Apple hat mit der ersten Beta von watchOS 27.3 seine umstrittenen Audio-Intelligence-Funktionen freigegeben. Die smarte Uhr kann nun dauerhaft zuhören und Gespräche transkribieren.

Das Feature namens Live Rewind gibt die letzten 15 Sekunden Sprache als Text wieder. Siri Recap wiederum fasst alle Gespräche eines Tages zusammen - und kann sogar automatisch Meetings erkennen und mitschreiben.

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EU bleibt ausgesperrt

Nach Angaben von heise online sind die Audio-Intelligence-Features innerhalb der EU nicht freigegeben. In der Schweiz funktionieren sie allerdings bereits - allerdings vorerst nur auf Englisch.

Die Funktionen müssen vom Nutzer aktiv eingeschaltet werden. Dennoch gibt es massive Kritik: In manchen US-Bundesstaaten könnten sich Nutzer sogar strafbar machen, da dort Mitschnitte nur mit Zustimmung aller Beteiligten erlaubt sind.

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Konkurrenz zu China-Gadgets

Apple will mit der neuen Technik offenbar KI-Anbietern aus China Paroli bieten. Dort tragen Menschen bereits Geräte, die den ganzen Tag mithören - um sich abends alles noch einmal durchzusehen.

Ob Audio Intelligence angesichts der strengen europäischen Datenschutzregeln jemals in Österreich verfügbar sein wird, bleibt fraglich.

tec, 05.11.2026, 12:07
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