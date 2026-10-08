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Moderne Smartwatch-Technologie
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Series 12 und Ultra 4

Apple Watch: Kaum reparierbar, Hautprobleme

Die neuen Apple-Watch-Modelle lassen sich kaum reparieren. Zudem gibt es Berichte über Hautirritationen durch die neuen Sensoren.
Technik Heute
Von Technik Heute
08.10.2026, 21:07
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Die neuen Apple Watch Series 12 und Ultra 4 sind nun im Handel erhältlich. Doch ein Blick unter die Haube zeigt: Wer seine Smartwatch selbst reparieren möchte, wird es schwer haben. Die Experten von iFixIt haben die Geräte bereits auseinandergenommen.

Das Ergebnis ist ernüchternd: Beide Modelle erhielten nur 4 von 10 Punkten im Reparierbarkeits-Index. Zum Vergleich: Die Google Pixel Watch 5 erreicht 9 von 10 Punkten. Bei der Ultra 4 ist es zudem sehr leicht, beim Entfernen des Bildschirms darunterliegende Kabel zu zerstören.

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Wie heise online berichtet, gibt es neben der mangelhaften Reparierbarkeit auch ein anderes Problem: Einzelne Nutzer klagen auf Reddit über Hautirritationen durch das neue Sensor-Array. Die vergrößerte Fläche für Pulsmessung und 1-Kanal-EKG soll zu Rötungen und sogar einem Brennen der Haut führen.

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Neue Sensoren messen häufiger

Apple hat den Sensor-Bereich komplett überarbeitet. Die Herzfrequenz wird nun alle fünf Sekunden gemessen - deutlich häufiger als bisher. Statt aus Keramik und Saphirglas besteht die Uhrenrückseite jetzt aus Keramik und Zirkonium. Ob die Materialien oder die häufigere Messung die Beschwerden auslösen, ist unklar.

Immerhin: Die Akkukapazität wurde bei beiden Modellen leicht erhöht. Die Ultra 4 kommt nun auf 2,444 statt 2,313 Wattstunden, die Series 12 auf 1,461 statt 1,403 Wattstunden. Apple empfiehlt betroffenen Nutzern, die Passform des Armbands zu überprüfen.

tec,08.10.2026, 21:07
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