i Arbeitsschreibtisch mit modernem Notebook pixabay.com Event am 28. Oktober Apple zeigt erstes MacBook mit Touchscreen Am 28. Oktober enthüllt Apple beim "Pro and Tell"-Event sein erstes MacBook Pro mit Touchscreen und OLED-Display - ein historischer Moment. Von Technik Heute 21.10.2026, 09:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lange Zeit hat Apple behauptet, dass Macs mit Touchscreen eine schlechte Idee seien. Doch diese Zeiten sind vorbei. Nächsten Dienstag läuft das große "Pro and Tell"-Event, bei dem der Tech-Riese seine neuesten Macs präsentiert - darunter ein Notebook, das viele nicht mehr für möglich gehalten hätten.

Das neue MacBook Pro soll neben dem Touchscreen auch ein modernes OLED-Display erhalten, das die bisherigen Mini-LED-Bildschirme ablöst. OLEDs bieten tieferes Schwarz, bessere Farben und mehr Energieeffizienz. Außerdem soll das Gerät mit M5-Pro- und M5-Max-Chips ausgestattet sein und deutlich leichter ausfallen als die aktuellen Modelle.

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"Neben dem Touchscreen soll das neue Display Berichten zufolge auf OLED-Technologie basieren, was ebenfalls eine Neuheit für das MacBook Pro darstellt", heißt es auf macwelt.de. macOS 27.2 enthält bereits touchfreundliche Elemente, die für die neue Bedienform wichtig sein werden.

iMac und iPad Mini kommen auch

Neben dem revolutionären MacBook Pro mit Touchscreen wird Apple auch weitere Geräte vorstellen. Der iMac bekommt den neuen M6-Chip und ersetzt damit das zwei Jahre alte M4-Modell. Auch das iPad Mini steht vor einem großen Update mit OLED-Display und neuem Prozessor.

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Die neuen MacBook-Pro-Modelle könnten bereits Anfang November in den Handel kommen. Es werden Varianten mit 14 und 16 Zoll erwartet. Das Event startet am 28. Oktober um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit.