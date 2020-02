Arabella Kiesbauer feiert Comeback als TV-Talker

Die 50-jährige Fernsehveteranin wird ab kommender Woche auf PULS 24 ein neues Talkformat betreuen.

Arabella Kiesbauer gibt im österreichischen Privatfernsehen ihr Comeback als Talkshow-Moderatorin. "Die Arabella Kiesbauer Show" startet am 19. November auf Puls 24 und wird danach wöchentlich zu sehen sein.In Folge eins wird Kiesbauer mit Gästen wie dem ehemaligen NEOS-Chef Matthias Strolz und Dagmar Koller zum Thema "Wasnn ist ein Mann ein Mann" diskutieren. Zu sehen ab am 19.11. ab 21:45 Uhr.Bekannt wurde sie noch als Teenager in den 1980ern beim ORF-Teenager-Format "X-Large". Zehn Jahre lang unterhielt Kiesbauer von 1994 bis 2004 mit ihrer Talkshow "Arabella" die Nachmittagszuschauer auf Pro7. Zuletzt war sie als landwirtschaftliche Kupplerin bei "Bauer sucht Frau" auf ATV tätig.