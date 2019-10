Arbeiterkammer warnt vor gefälschten BAWAG-Mails

Zahlreiche Menschen in Niederösterreich erhalten derzeit täuschend echt aussehende Mails der BAWAG P.S.K. Die Arbeiterkammer warnt: Fälschung!

Zahlreiche Betroffene meldeten sich in letzter Zeit bei der Arbeiterkammer Niederösterreich, weil sie täuschend echt aussehende Mails der "BAWAG P.S.K" erhalten haben. Es handelt sich dabei um ein Phising-Mail, in dem man dazu aufgefordert wird, auf eine neue Sicherheitsmethode beim Online-Banking umzusteigen, um es weiter nutzen zu können."Die Schreiben erscheinen hochprofessionell, samt Bank-Logo und -Absender. In dem Mail fordern Betrüger auf, durch Klicken auf einen mitgeschickten Link eine zusätzliche Sicherheitsmethode fürs Onlinebanking einzurichten. Mit diesen gefälschten E-Mails sollen Zugangsdaten fürs Onlinebanking herausgelockt werden. Löschen Sie die Nachrichten umgehend", sagt AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser.Die Arbeiterkammer Niederösterreich warnt ausdrücklich davor, persönliche Daten bekannt zu geben. "Bei diesen sogenannten Phishing-Mails handelt es um eine Betrugsmasche, mit der die Empfänger dazu gebracht werden sollen, ihre Onlinebanking-Zugangsdaten bekannt zu geben. Damit wollen die Täter letztlich an das Geld ihrer Opfer", so AK NÖ-Konsumentenschützer Manfred Neubauer.Tipp: Ein Blick auf die Mailadresse erklärt so einiges – so wurde die Nachricht nicht von der BAWAG, sondern beispielsweise von "hadya6@online.de" oder ähnlichen Adressen versandt."Eine Bank würde ihre Kunden niemals per E-Mail um derart sensible Daten fragen", so Neubauer.