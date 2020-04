Arbeitslos durch Corona: "War Watsche ins Gesicht"

Über eine halbe Million Österreicher haben durch die Corona-Krise ihren Job verloren. Eine von ihnen ist Anna, die sieben Monate lang in einem Wiener Friseursalon gearbeitet hat.

Die Wienerin Anna ist eine von über einer halben Million Österreichern, die durch die Corona-Krise ihren Job verloren haben. "Ich habe sieben Monate lang in einem gerade neu eröffneten Friseursalon in Wien gearbeitet. Am 18.3. wurde mir dann gesagt, dass wir schließen müssen. Meine Chefin meinte einen Tag später, ich soll eine einvernehmliche Kündigung unterschreiben und sie stellt mich dann wieder ein, sobald sie wieder aufsperren darf", berichtet die 32-Jährige, die anonym bleiben möchte, inDie Kündigung bekam Anna dann jedoch ohne Wiederanstellungsdatum ausgehändigt, ihre Ex-Chefin brach jeglichen Kontakt ab. "Es war wie eine Watsche ins Gesicht. Ich hab bei der Arbeit alles gegeben und nebenbei sogar einen Meisterkurs gemacht."