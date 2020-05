Archies zwiederes G'schau ist ganz der Papa

Zu seinem ersten Geburtstag posten Prinz Harry und Meghan ein Video mit Archie. Der kleine Prinz erinnert an seinen Papa als Kind.

Zu seinem ersten Geburtstag wird Klein-Archie, der Sohn von Meghan Markle und Prinz Harry, zum Spendensammeln eingespannt. Er bekommt davon freilich nichts mit. Mama Meghan liest ihm ein Kinderbuch vor, Papa Harry filmt mit. Das Video stellten die Eltern der britischen Charity "Save The Children UK" zur Verfügung.Ganz bei der Sache ist der kleine Archie nicht. Er zeigt, dass er schon umblättern kann. "Good Job", lobt Mama Meghan. Doch dann schweift das Geburtstagskind ab und wird lieber sein Bilderbuch auf den Boden, statt aufzupassen.Lächeln entkommt ihm am Video keines. Das hat er mit seinem Papa Harry gemeinsam. Ob beim Schifahren in Lech, auf dem Weg in den Kindergarten mit herausgestreckter Zunge oder am Arm von Mama Diana: Prinz Harry lächelte auf seinen Kinderfotos ebenfalls selten (siehe Fotoshow ganz oben).