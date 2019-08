Architektur-Film-Sommer im Museumsquartier

Unter dem Motto "Die Zukunft reparieren" zeigt das Wiener Archtitekturzentrum kostenlos Filme am Museumsplatz 1.

Die siebente Ausgabe des internationalen Open Air Architekturfilmfestivals im ersten Hof des Museumsquartiers steht heuer unter dem Thema „Critical Care. Die Zukunft reparieren".Kostenloses Popcorn, Filme über Klimawandel und menschengemachte Krisen, Sitzplätze und sogar Decken bietet das Wiener Architekturzentrum jeden Mittwoch ab 20:30 an. ist Architektur Teil des Problems, wo zeigt sie neue Lösungswege? Gibt es Alternativen zu einer geldgierigen Architektur und zur Ausbeutung von Ressourcen und Arbeitskräften? Parallel zur Ausstellung "Critical Care. Architektur für einen Planeten in der Krise" präsentieren die Filme Projekte wie auch kritische Perspektiven auf ökologische und soziale Schieflagen.The Disappearance of Robin Hood (Schweiz, 2018)25:13 min, OmeU, R: Klearjos Eduardo PapanicolaouArchitecting after Politics, (Deutschland, 2018)90:00 min, OmdU, R: brandlhuber+ & Christopher RothBikes n' Rails: Solidarität schafft Raum, AT 2019,7:00 min, dOF, R: Filmgruppe RPLDer Stoff aus dem die Träume sind, AT 2019,75:00 min, dOmeU, R: Michael Rieper & Lotte SchreiberCiao Aracà, DE 2019,63:00 min, OmeU, R: Daniel Chisholm(no)