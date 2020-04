Ärger wegen Zoo-Affe, der Desinfektionsmittel sprayt

In Thailand sorgt ein desinfizierender Schimpanse für Aufsehen, Tierschützer sind entsetzt.

Zooleitung rechtfertigt sich

In einem thailändischen Zoo bei Bangkok besprayt ein fahrradfahrender, kleider- und maskentragender Schimpanse die Einrichtung mit Desinfektionsmittel.Die Videoaufnahmen aus dem Zoo entsetzen Tierschützer. Das Video sei herzzerreissend und gerade der Samutprakarn-Zoo sei bekannt dafür, seine Tiere zu misshandeln, so die Tierschutzorganisation Peta in einem Bericht. Sie würden mit Bambusrohren geschlagen, Bären lebten in miserablen Gehegen und Krokodile seien unterernährt. Peta hat wegen des Videos eine Klage bei der thailändischen Polizei deponiert und verlangt, dass diese den Zoo inspiziere.Die Zooleitung hingegen stellt sich laut "The Sun" auf den Standpunkt, dass man dem Schimpansen eine Aufgabe gebe, um ihn zu unterhalten, zumal der Zoo für Besucher geschlossen sei. "Wir säubern das Areal zwei oder drei Mal in der Woche in der Hoffnung, dass wir bald unsere Tore wieder öffnen können", so der Zoodirektor. Der Schimpanse solle in dieser inaktiven Zeit die Gelegenheit zur Bewegung erhalten.